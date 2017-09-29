Honda создает электрический спорткар с искусственным интеллектом

Компания Honda показала эскиз концептуального электрического спорткара. Публичный дебют новинки, которая получила название Sports EV Concept, состоится 25 октября на Токийском автосалоне.

Производитель пока не приводит никакой детальной информации о концепт-каре, однако отмечает, что в машине «эффективно сочетаются электрическая силовая установка и искусственный интеллект», передает motor.ru.

По тизеру видно, что задние фонари Sports EV выполнены в той же стилистике, что и оптика концепт-кара Urban EV. Дебютировавший во Франкфурте прототип компания оснастила электромотором и персональным помощником, который анализирует поведение водителя и отвечает за экономическую эффективность.

Концепт Urban EV является предвестником серийного электрокара, запуск которого запланирован на 2019 год. Модель станет частью программы развития Electric Vision, которая предусматривает разработку платформ, силовых установок и облегченных аккумулятором для электромобилей. Кроме того, в Honda сообщили, что каждая новая модель компании в Европе теперь будет электрифицирована.