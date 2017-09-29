Давка на пригородной железнодорожной станции в Мумбаи: погибли 22 человека

По меньшей мере 22 человека погибли в давке у станции пригородного железнодорожного сообщения в индийском Мумбаи, передает агентство ANI.

Ранее сообщалось о 15 погибших и не менее 30 пострадавших.

По данным госпиталя KEM, куда доставили пострадавших в инциденте, число жертв выросло до 22 человек.

Инцидент произошел утром в пятницу на надземном переходе между станциями Прабхадеви (бывшая станция Элфинстоун Роуд) и Парель, расположенном в южной части мегаполиса.

Точная причина происшествия пока не установлена, полиция заявила о необходимости расследовать инцидент для выяснения всех деталей произошедшего. При этом СМИ отмечают, что утром в пятницу на Мумбаи обрушился ливень, в результате многие жители города и его окрестностей решили воспользоваться пригородными поездами, опасаясь, что дождь приведет к подтоплению улиц и пробкам.

В результате пассажиропоток в пригородных поездах вырос, а переход между станциями Прабхадеви и Парель является одним из самых оживленных, так как связывает две ключевые железнодорожные линии – западную и центральную.



РИА Новости https://ria.ru/world/20170929/1505820569.html





РИА Новости https://ria.ru/world/20170929/1505820569.html