В Бендерах прошло заседание Объединенной контрольной комиссии

Заседание Объединенной контрольной комиссии состоялось вчера в Бендерах под председательством делегации Российской Федерации. На повестке дня были три вопроса.

Как сообщает Молдпрес, в начале встречи по предложению Миссии ОБСЕ в Молдове ОКК приняла к сведению намерение представителей миссии посетить посты миротворческих сил в Зоне безопасности 1-30 октября, Объединенное военное командование – 11 октября и миротворцев Российской Федерации, дислоцированных в городе Дубоссары – 18 октября.

На заседании делегация Республики Молдова обратилась с просьбой о допуске полета гражданского вертолета в Зону безопасности 3 октября для проведения съемок на родине композитора Евгения Доги в села Мокра Рыбницкого района для документального фильма по случаю 80-летия маэстро.

Этот вопрос вызвал жаркие и противоречивые обсуждения на заседании ОКК. Несмотря на то, что делегация Российской Федерации, представители Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК поддержали просьбу молдавской делегации и на тот факт, что вопрос обсуждался политическими представителями Кишинева и Тирасполя в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию, которые в принципе достигли консенсуса, тираспольские представители в ОКК выступили решительно против.

Комиссия также заслушала и утвердила два еженедельных доклада о ситуации в Зоне безопасности.

Следующее заседание ОКК запланировано на 5 октября.