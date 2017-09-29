Заседание Объединенной контрольной комиссии состоялось вчера в Бендерах под председательством делегации Российской Федерации. На повестке дня были три вопроса.
Как сообщает Молдпрес, в начале встречи по предложению Миссии ОБСЕ в Молдове ОКК приняла к сведению намерение представителей миссии посетить посты миротворческих сил в Зоне безопасности 1-30 октября, Объединенное военное командование – 11 октября и миротворцев Российской Федерации, дислоцированных в городе Дубоссары – 18 октября.
На заседании делегация Республики Молдова обратилась с просьбой о допуске полета гражданского вертолета в Зону безопасности 3 октября для проведения съемок на родине композитора Евгения Доги в села Мокра Рыбницкого района для документального фильма по случаю 80-летия маэстро.
Этот вопрос вызвал жаркие и противоречивые обсуждения на заседании ОКК. Несмотря на то, что делегация Российской Федерации, представители Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК поддержали просьбу молдавской делегации и на тот факт, что вопрос обсуждался политическими представителями Кишинева и Тирасполя в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию, которые в принципе достигли консенсуса, тираспольские представители в ОКК выступили решительно против.
Комиссия также заслушала и утвердила два еженедельных доклада о ситуации в Зоне безопасности.
Следующее заседание ОКК запланировано на 5 октября.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Выгодно продавать валюту.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня возможны перемены. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет отмечен высокой активностью. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Ваше настроение улучшится.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не спешите довериться малознакомым людям. Постарайтесь лечь спать пораньше. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День придаст решимости Вашим действиям. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Активный, творческий день. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. В голову придут плодотворные идеи.
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авторы DW