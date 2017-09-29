В Одесской области семья 14 лет находилась в рабстве у своих родственников

В Одесской области нашли семью, которая 14 лет находилась в рабстве у своих родственников.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, начиная с 2003 года, семья представителей одной из национальных меньшинств с применением насилия заставляли мужчину, а также его сестру и 64-летнюю мать работать в своем домохозяйстве.

Так называемые хозяева "воспитывали" у семьи заявителя трудолюбие посредством постоянных побоев, пишет nv.ua

"Чтобы сделать "рабов" более послушными, у них изъяли гражданские паспорта и банковскую карту, на которую мать - единственная кормилица в семье - получала пенсию по возрасту. Регулярно терпя побои, запуганные родственники в течение 14 лет лишь дважды обратились за медицинской помощью, однако ни разу - в полицию", - рассказали в ведомстве.

Там также сообщили, что во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников были изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие об их незаконных действиях с целью лишения свободы людей.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время правонарушителям будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.