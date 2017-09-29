В Молдове ликвидируют пять школ-интернатов

Пять школ-интернатов Молдовы ликвидируют, согласно решению правительства, которое сегодня было опубликовано в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

Речь идет о школах-интернатах в Оргееве и Леова для детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки; вспомогательные школы-интернаты в селах Крихана Веке Кагульского района и Сэрата Галбенэ Хынчештского района, а также городе Резина.

Здания, имущество и прилегающие территории будут переданы в управление соответствующих учреждений районных и местных советов.

Ликвидация школ-интернатов аргументируется малым количеством воспитанников относительно возможностей этих учреждений. Как передает Молдпрес, дети интегрированы в семьи или находятся под опекой службы патронатного воспитания.