Не только космос: Илон Маск предложил использовать ракету для перелетов между городами Земли

На Международном конгрессе по астронавтике в Аделаиде глава SpaceX Илон Маск сообщил, что в планах его компании - полеты на ракетах между городами Земли.

К примеру, путешествие на ракете BFR из Нью-Йорка в Шанхай должно занимать, по расчетам SpaceX, всего 39 минут.

"Если мы строим эту ракету, чтобы отправиться на Луну и Марс, то почему бы не отправиться в другие места на Земле, а?", - заявил Маск в своем выступлении.

В видеоролике который Маск показал в Аделаиде, рассказывалось, что поездка от Нью-Йорка до Шанхая на ракете SpaceX должна занять всего 39 минут. Скорость ракеты при этом должна составить 27 тысяч километров в час.

"Большинство из того, что люди называют междугородними поездками будут длиться меньше, чем полчаса", - сказал Маск.

Интересно, что путешествия на ракете могут в перспективе стать конкурентом перспективной сети сверхскоростных поездов Hyperloop. Hyperloop — это транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 500 километров в час.

Идея и разработка такого необычного поезда также принадлежит Илону Маску, хотя сейчас ей занимаются несколько компаний. Таким образом, Маск, возможно, анонсировал конкурента для своего же проекта, пишет nv.ua