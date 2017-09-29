Это глобальная угроза: в ООН заявили о "быстром прогрессе" КНДР в развитии ядерного оружия

Северная Корея добилась "быстрого прогресса" в развитии ядерного оружия за последние годы, заявил глава Международного агентства по атомной энергии при ООН Юкия Амано, передает Reuters.

По его словам, шестое ядерное испытание КНДР представляет собой "новую глобальную угрозу".

Также Амано отметил, что в Международном агентстве по атомной энергии не имеют возможности проверить, испытала ли Северная Корея водородную бомбу, как утверждал Пхеньян.

"Самое важно сейчас - это сплотиться международному сообществу", - заявил Амано.

Напомним, 3 сентября, власти Южной Кореи заявили о возможном, уже шестом за последнее время, испытании ядерного оружия КНДР. Поводом для этого стало землетрясение магнитудой 5,6, возможно, искусственного происхождения, на территории Северной Кореи, пишет nv.ua

Правительство Японии проанализировало данные Японского метеорологического агентства и пришло к выводу, что Северная Корея действительно провела новые ядерные испытания.

ООН осудила все предыдущие ядерные испытания КНДР. В свою очередь Пхеньян стал угрожать нанесением удара по острову Гуам, где расположена военная база США.