По всей стране этим утром ощутили минусовую температуру

Утром термометры показывали плюсовую температуру, но ощущалась она как минусовая.

По данным Гидрометеослужбы, индекс температурного комфорта в Бричанах составил минус пять с половиной градусов, в Кишиневе и Кагуле - минус три. В Фалештах, Чадыр-Лунге и Штефан Водэ - около минус двух.

Впрочем и термометры уже показывают температуру ниже ноля. В семь часов утра в селе Бравича, Каларашского района, было около минус одного градуса. Температурный максимум этой ночью составил шесть градусов с плюсом.



В полдень вступает в силу желтый код метеоопасности в связи с заморозками на поверхности почвы. Он будет действовать до второго октября.