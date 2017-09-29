Китай прекращает бизнес с КНДР из-за санкций ООН

Власти Китая в соответствии с санкциями ООН против Пхеньяна распорядились до конца года прекратить деятельность всех созданных на территории страны совместных с КНДР предприятий, передает АР.

В Министерстве торговли Китая сообщили, что северокорейские компании должны закрыться в течение 120 дней после последних санкций ООН, утвержденных 11 августа.

Таким образом, компании Северной Кореи в Китае должны закрыться в начале января 2018 года, пишет korrespondent.net

Отмечается, что компании КНДР ведут ресторанный и другой бизнес в Китае, помогая обеспечить Север иностранной валютой. Северокорейские рабочие также работают на китайских заводах и других предприятиях.

Китай, который обеспечивает основную часть энергоснабжения Северной Кореи, объявил 23 сентября, что остановит поставки газа Пхеньяну и ограничит поставки нефтепродуктов с 1 января.

Пекин, однако, не упомянул о сырой нефти, которая составляет основную часть китайских поставок энергии Северной Корее.

Китай также запретил импорт северокорейского угля, железной и свинцовой руды и морепродуктов с начала сентября.