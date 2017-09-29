Новый автомобильный мост соединит берега Прута

Молдова и Румыния построят новый автомобильный мост через реку Прут, в районе Унген. Соблюдение международных и национальных требований к защите окружающей среды при строительстве моста обсуждалось главой Минэкономики и инфраструктуры Октавианом Калмыком на встрече с министром окружающей среды Румынии Грациелой-Леокадией Гаврилеску.

Берега Прута связаны девятью мостами, шесть из которых автомобильные, а самыми востребованными являются мосты Албица-Леушень, Скулень-Скулень и Галаць-Джурджулешть, передает Молдпрес.

«Строительство нового моста, оснащенного таможенной и контрольно-пропускной пограничной инфраструктурой поспособствует не только активизации двусторонних отношений между Молдовой и Румынией, но и ускорит движение товарных потоков и позволит гражданам двух стран быстрее пересекать границу», - отметили вице-премьеры двух стран.

Октавиан Калмык и Грациела-Леокадия Гаврилеску обсудили и ряд других вопросов, связанных с экологическим проблемами реки Прут, а также других приграничных участков.

В контексте стороны договорились активизировать диалог между экспертами из обеих странах с целью разработки и внедрения двусторонних проектов, способствующих устранению экологических проблем на приграничных участках.