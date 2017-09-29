Федеральная комиссия связи США потребовала от Apple активировать FM-модуль на iPhone для того, чтобы люди могли получать оповещения о чрезвычайных происшествиях.
Руководитель службы Аджит Пай объяснил обращение тем, что обладатели айфонов могли не узнать об ураганах Харви, Ирма или Мария, когда они бушевали во Флориде, Пуэрто-Рико и Техасе. Как отметил Bloomberg, устройства Apple занимают 40% рынка смартфонов в США.
"Я прошу Apple активировать FM-модули, которые находятся в iPhone. Пришло время компании взять на себя ответственность и поставить безопасность американского народа на первый план", - заявил Аджит Пай.
Требование поддержала Национальная ассоциация вещательных компаний США (National Association of Broadcasters), которая несколько лет требует от производителей смартфонов включить модули. К ней уже прислушались Motorola, LG и Samsung.
В Apple ответили на требование Федеральной комиссии связи и заявили, что в iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X нет радиомодулей. Поклонники радио могут послушать новостные станции через раздел в Apple Music или приложение «Радио» в watchOS 4.1.
Компания отметила, что обладатели айфонов обращаются в экстренные службы прямо через экран блокировки и получают уведомления о чрезвычайных случаях. Эту информацию подтвердил старший вице-президент по маркетингу Apple Филипп Шиллер.
Издание TechCrunch добавило, что Apple убрала радио из гораздо более ранних моделей. FM-модули стояли в iPhone 6 и iPhone 6S, но они были встроены в процессоры и не подключены к антеннам. Выходит, что даже если власти США заставят Apple включить модули, она не сможет этого сделать.
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авторы DW