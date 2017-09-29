В Москве выстроилась очередь за iPhone 8: сколько стоит место

В России официально стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Первые модели по традиции появились в ГУМе в центре Москвы.

Желающие купить iPhone 8 рассказали, что занимали очередь за гаджетом накануне поздно вечером или даже за сутки до начала продаж. Большинство опрошенных у ГУМа людей являются жителями Москвы или Подмосковья, а некоторые из них намерены купить несколько айфонов.

Очевидец рассказал корреспонденту РЕН ТВ о том, что в очереди за новым смартфоном от Apple можно купить место.

По словам молодого человека, очередь за iPhone 8 начали занимать примерно за сутки. Когда уже собралась толпа, появились якобы "организаторы" очереди, которые составляли список. Молодые люди утверждают, что пришли первыми к магазину, но в списке оказались 27-ми.

"Девушка, которая была на 61-м месте, купила первое (место в очереди) за 10 тысяч рублей. Ее зовут Катрина, ей очень повезло: буквально за какие-то гроши купили первое место, и сейчас она сможет продать его больше, чем за 60 тысяч рублей", – рассказал очевидец.

Вместе с Россией гаджеты поступили в продажу еще в нескольких странах мира. До этого iPhone 8 и iPhone 8 Plus появились в продаже в США и 20 других странах. Предзаказ был открыт с 15 сентября, пишет РБК