У столичных наркоторгоцев изъяли настоящий арсенал

В Кишиневе задержали двоих наркоторговцев. Речь идет о жителях столицы 23 и 32 лет.

За деятельностью группировки следили около двух месяцев. Правоохранители проводили контрольные закупки запрещенного товара, а затем в ходе обысков изъяли у подозреваемых 3 тысячи таблеток Ecstazy, килограмм кокаина, гранату Ф-1, два револьвера, ручку-пистолет, 80 патронов.

Молодые люди занимались продажей марихуаны и ряда синтетических наркотиков в ночных клубах и злачных местах столицы. От криминальной деятельности у наркоторговцев изъят доход в 10 тыс. леев. Также были найдены электронные весы, курительные принадлежности и мобильные телефоны.

Наличие незаконно хранимого оружия подозреваемые объяснили правоохранителям возможной угрозой собственной жизни.

Мужчин арестовали на 30 суток. По закону, им грозит от семи до 15 лет тюрьмы.