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Извержение вулкана Фуэго в в Гватемале. ВИДЕО
// фото: RT
13:29, 29 Sep 2017
просмотров 74 | комментариев 0

В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго. Вулкан находится в 50 км от столицы Гватемалы.

Власти призвали население соблюдать меры предосторожности. Эвакуация пока не проводится, пишет ren.tv




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  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Выгодно продавать валюту.

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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня возможны перемены. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День будет отмечен высокой активностью. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Вечер лучше провести в кругу семьи.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Ваше настроение улучшится.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Уделите больше внимания любимому человеку.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Не спешите довериться малознакомым людям. Постарайтесь лечь спать пораньше. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Хорошо пойдут дела на бирже.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

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  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День придаст решимости Вашим действиям. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

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  • ВОДОЛЕЙ

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    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

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