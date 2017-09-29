Двое мужчина ограбили пассажирку в 129-й маршрутке

Двое мужчин украли у пассажирки столичной маршрутки №129 кошелек. Преступление произошло 26 сентября. Подозреваемые - жители столицы в возрасте 27 и 35 лет.

61-летняя женщина рассказала полицейским, что заметила пропажу, когда вышла из транспортного средства. В кошельке находились деньги и документы.

Как выяснилось, подозреваемые в совершении кражи ранее были осуждены за аналогичные преступления. В ходе допроса они признали свою вину.

Заведено уголовное дело. Мужчинам грозит от 13 тысяч до 17 тысяч леев, до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до двух лет тюрьмы.