Главные ошибки туристов в первый день отпуска

Главной ошибкой в первый день отпуска путешественники назвали неправильный выбор обуви. Об этом сообщается в исследовании сервиса Booking.com.

В ходе опроса, в котором приняли участие 18 тысяч туристов из 25 стран, такой ответ дали 36 процентов респондентов. Отмечается, что участники исследования могли выбирать сразу несколько вариантов.

На втором по популярности месте ответ «Надели слишком много одежды» (26 процентов). Также туристы пожаловались, что забывали взять в путешествие шляпу и получали из-за этого солнечный удар (25 процентов), слишком легко одевались (24 процентов) и ходили в сувенирной футболке (22 процента).

Кроме того, эксперты сервиса выяснили, что более трети туристов в первый день поездки беспокоятся о забытых вещах, передает Лента.ру.