Бюджет восьмого сезона сериала "Игра престолов" составит более 90 млн долларов

Телеканал HBO планирует потратить 15 млн долл. на каждый эпизод заключительного сезона "Игры престолов", сообщает Mashable.

В целом, общий бюджет восьмой части, в которую войдут шесть серий, составит более 90 млн долл, пишет 112.ua

Отметим, что на серии первого сезона создатели "Игры престолов" тратили по 6 млн долл.

В то же время, как пишет издание Vanity Fair, затраты на последний сезон могут возрасти еще больше. Хронометраж каждого эпизода составит около полутора часов.

Как сообщалось ранее, в "Игре престолов" будет снято несколько вариантов финала сериала. Финальная, восьмая, часть сериала выйдет в конце 2018 или начале 2019 года — точная дата премьеры не раскрывается.