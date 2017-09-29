В подсобку офиса Медицинского центра Елены Малышевой в Переведеновском переулке Москвы проник неизвестный. Он вскрыл сейф и похитил находившиеся там полтора миллиона рублей.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, кража произошла между 7 и 8 часами утра 27 сентября. Офис медцентра знаменитого врача-телеведущей оборудован камерами видеонаблюдения. Сейчас все записи просматривают правоохранители.
На месте происшествия обнаружены отпечатки пальцев, которые могут принадлежать грабителю.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", передает Вести.ру.
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Ваше настроение улучшится.
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КОЗЕРОГ
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авторы DW