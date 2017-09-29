ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

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