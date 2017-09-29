Мифы о гигантских крысах Соломоновых островов оказались правдой

Новый вид крыс, который действительно поражает размерами, описали учёные из Музея естествознания имени Филда в Чикаго.

Жители Соломоновых островов давно слагают легенды о гигантских грызунах, которые виртуозно лазают по деревьям и запросто прогрызают кокосовые орехи. Долгое время биологи не могли понять, существуют ли на самом деле такие животные и если да, то чьи это родственники.

Команда во главе с Тироном Лавери с 2010 года вела видео- и фотоохоту на загадочных животных. И в итоге настойчивость исследователей была вознаграждена. Правда, самим поймать неизвестного грызуна у них не получилось. Помог случай.

В 2015 году в ходе вырубки леса на остове Вангуну местные жители увидели необычного коричневого зверька. Дровосеки как раз свалили очередное дерево, из-под которого вырвался грызун. Зная о том, что учёные давно ищут это животное, знакомые Лавери сумели поймать ценный экземпляр. Узнав об этом, исследователь тут же организовал транспортировку животного в лабораторию, однако от травм, полученных, вероятно, от падения дерева, крыса скончалась. Местные жители похоронили её, а эксперты смогли увидеть останки лишь через 10 дней.

К тому времени от грызуна осталось немного: часть хвоста, кости, череп, челюсти и частично шерсть. Однако учёным хватило и этого, чтобы понять: перед ними новый вид. Он получил название Uromys vika. Вес крысы составлял порядка одного килограмма, а длина тела от носа до кончика хвоста – почти 46 сантиметров. Для сравнения: среднестатистическая "каноничная" крыса весит от 75 до 350 граммов, отмечает Вести.ру.

Пока что известно о новом виде не так уж много. Вероятно, эти крысы-древолазы строят гнёзда высоко в ветвях и кронах. Питаются, помимо кокосовых орехов, фруктами. Внушительные острые резцы и длинные чешуйчатые хвосты также являются отличительными особенностям нового вида. А ещё у этих гигантских крыс широкие задние лапки с большими подушечками и изогнутыми когтями – вероятно, это адаптация для лазанья по деревьям, говорят авторы работы.

Анализы ДНК и изучение анатомических особенностей (в частности, формы черепа) подтвердили, что это совершенно новый вид. Местные жители привыкли звать этих крыс "vika", поэтому с видовым названием зоологи колебались недолго.

Впрочем, есть и плохая новость: грызуны U. vika, похоже представляют собой редкий вид. Пока не известно, обитают ли его представители на других островах. Если нет, то популяции грозит уничтожение из-за обезлесения (около 90% лесов острова уже вырублено). Лавери отмечает: если бы учёные не обнаружили этих крыс сейчас, возможно, потом было бы слишком поздно. Животные бы просто вымерли, и исследователи никогда бы не узнали об их существовании.

Теперь зоологи добиваются, чтобы вид U. vika внесли в список охраняемых животных. Тем временем команда Тирона Лавери планирует новые экспедиции на Соломоновы острова, чтобы всё-таки отыскать гигантских крыс и изучить живые экземпляры.