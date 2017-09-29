Шантажист подбросил в немецкий магазин детское питание с ядом

В Германии местный житель подбросил на полку одного из крупных супермаркетов партию отравленного детского питания. Потом сообщил об этом в полицию, заявив, что ему нужно 12 миллионов евро иначе он будет продолжать диверсии.

Продукцию, о которой говорил мужчина, с продажи сняли. При проверке выяснилось, что заявитель не блефует. Однако задержать его, несмотря на то, что злоумышленник провернул всю операцию под камерами видеонаблюдения, полицейским пока не удалось, передает Вести.ру.

"Это вещество токсично. Когда взрослый принимает 30 миллилитров – это уже огромный вред для здоровья, а речь идет о детях. Воздействие яда можно вылечить, он не является смертельным, но, безусловно, опасен", — рассказал представитель департамента по защите прав потребителей Петра Мок.

Этиленгликоль — опасное химическое вещество. Оно не имеет запаха, на вкус — слегка сладковато. Сладкий яд может повлечь тяжелое отравление. Симптомы похожи на отравление наркотическим средством. Чаще всего пациенты жалуются на вегетососудистую дистонию, гипотонию, развитие пневмонии, сердечную недостаточность и даже отек легких. Обычно этот химикат используют для изготовления тормозных жидкостей и целлофана.

Для детей этот яд представляет целый ряд серьезных опасностей.

О шантажисте известно не много. Немецкие СМИ опубликовали видео с камер наблюдения, где запечатлен предполагаемый преступник - мужчина. На вид лет 50, спортивное телосложение, невысокий рост. Был в очках и кроссовках с белой подошвой. Однако ясно, что этот человек имеет достаточно связей для организации массовых поставок.

По словам Уве Штурмера, главы полиции в Констанце, шантажист отравил продукцию разных производителей. Правоохранитель попросил клиентов обращать внимание на упаковку при покупке продукции, назвав этот случай дерзким шантажом.