Фильм ужасов "Оно" установил мировой рекорд по кассовым сборам среди хорроров

Недавно вышедший в прокат фильм "Оно" по Стивену Кингу установил мировой рекорд по кассовым сборам среди картин своего жанра. Об этом сообщает Variety со ссылкой на главу маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл.

Согласно информации, лента успела собрать в прокате более 500 млн долл. До этого самым кассовым хоррором в истории считался фильм ужасов "Изгоняющий дьявола", заработавший 441 млн долл.

Кроме этого, фильм режиссера Андреса Мускетти установил новый рекорд для фильмов ужасов в американском прокате. За первый уик-энд лента собрала 117,2 млн долл. в 4 103 кинотеатрах США. Предыдущим рекордсменом была картина "Паранормальное явление-3", заработавшая 52,6 млн долл. за первые выходные в 2011 году.

Лента также установила рекорд среди всех сентябрьских премьер в истории. До этого лидером по сентябрьским сборам была анимационная комедия "Монстры на каникулах" 2015 года, пишет 112.ua