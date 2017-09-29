В бундесвере проверяют почти 400 возможных случаев правоэкстремизма

Служба военной контрразведки проверяет 391 случай возможных правоэкстремистских настроений в рядах бундесвера. Это следует из ответа министерства обороны ФРГ на парламентский запрос фракции Левой партии.

Как отмечается в документе, в 2017 году зафиксировано 286 новых случаев вероятных правоэкстремистских настроений. В трех случаях подозрения подтвердились, передает dw.com.

Эксперт фракции Левой партии в бундестаге по внутренней политике Улла Йельпке подвергла критике отношение в бундесвере к проблеме правого экстремизма. "Что касается неонацистов и рейхсбюргеров, то применительно к ним не может быть никакой речи о снисхождении, они должны с треском вылетать из армии", - убеждена она.

По словам политика, правые экстремисты, имеющие доступ к оружию, представляют собой "бомбу замедленного действия". При первых же обоснованных подозрениях их необходимо лишать этого доступа, подчеркнула она.

Ранее огласку получил случай увольнения из рядов бундесвера солдата-расиста, допускавшего правоэкстремистские высказывания. Он попытался оспорить решение в суде, но его увольнение посчитали правомерным. В апреле 2017 года контрразведка разоблачила старшего лейтенанта Франко А., готовившего теракт под видом "сирийского беженца". Кроме того, из числа резервистов бундесвера был исключен сторонник правоэкстремистского "Германского движения за идентичность".