Итальянцу, убившему приемного сына из Молдовы, смягчили наказание

Кассационный суд Италии смягчил наказание 57-летнему Андреа Тальпису, который был признан виновным в убийстве приемного сына молдавского происхождения. В своем решении итальянская Фемида руководствовалась тем, что убийца и его жертва не были биологическими близкими родственниками, пишет The Local.

Тальпису назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с правом на последующее условно-досрочное освобождение. Ранее в этом году Европейский суд по правам человека обязал итальянские власти выплатить жене осужденного Андреа Тальписа 40 тысяч евро в качестве компенсации. Международный суд пришел к выводу, что правоохранительные органы Италии не обеспечили защиту потерпевшим, хотя неоднократно получали сигнал о домашнем насилии. На агрессивное поведение Андреа жаловалась его жена.

Как следует из материалов уголовного дела, 26 ноября 2013 года в Реманцакко (провинция Удине) Андреа Тальпис в ходе ссоры с 42-летней супругой нанес ей ножевые ранения. Женщину пытался защитить ее 19-летний сын Ион, являющийся уроженцем Молдовы. Однако Тальпис ударил кухонным ножом и его. Молодой выходец скончался от полученных ран, а его мать выжила, передает newsru.com.

Установлено, что ранее семейный тиран избивал жену и дочь, а также под угрозой ножа заставлял супругу вступать в сексуальные контакты с его приятелями. Однажды женщина сбежала от мужа и три месяца пряталась в специальном приюте, организованном для жертв домашнего насилия. Но потом потерпевшей пришлось вернуться в семью "из-за нехватки мест и ресурсов" в центре реабилитации.

В ночь, когда произошла трагедия, женщина в очередной раз пожаловалась в полицию на мужа, с которым у нее произошла ссора. Андреа доставили в больницу в состоянии опьянения, а потом отпустили. В 2:25 стражи порядка вновь остановили Тальписа, который в пьяном виде гулял по улицам. Мужчину оштрафовали и после проверки личности отпустили домой. Уже через 2,5 часа Андреа зарезал своего сына. После расправы мужчина вышел на улицу и попросил охранников вызвать скорую помощь. Он сразу сознался в убийстве сына, но заявил, что в этом виновата его мать.

В 2014 году Тальписа за убийство и покушение на убийство приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Этот приговор в 2016 году подтвердил апелляционный суд Триеста. Однако высшая инстанция в лице Кассационного суда Италии посчитала приговор слишком суровым.

В суде подчеркнули, что погибший молодой человек был усыновлен Андреа Тальписом при посещении Молдовы. А Уголовный кодекс причисляет к отягчающим обстоятельствам, при которых назначают пожизненный срок лишения свободы, только убийство человека с близким биологическим родством.

Юристы считают, что коллизия возникла из-за несовершенства законодательства. Дело в том, что гражданский кодекс, которым руководствуются при решении семейных и наследственных споров, не делает никаких различий между родными и приемными детьми, однако в уголовном праве Италии эта разница присутствует.



