Мужчина проехал 25 километров снаружи вагона скоростного поезда

Мужчина в Германии не успел войти в вагон скоростного поезда до его отправления и проехал снаружи 25 километров до следующей станции, пишет журнал Spiegel.

Сообщается, что 59-летний пассажир хотел сесть на поезд-экспресс на станции Билефельд и доехать до Ганновера. Внезапно поезд начал движение, и мужчина схватился за резиновое суфле между вагонами, встав ногами на маленькую подножку.

"Он все еще жив благодаря железнодорожникам, которые заметили его при отъезде поезда с вокзала Билефельда и незамедлительно сообщили об этом поездной бригаде", — заявил представитель полиции Ганновера.

К тому времени, как персонал узнал о произошедшем, поезд уже успел набрать скорость 160 километров в час. Он стал замедляться и через 25 километров остановился на станции города Лёне. До пункта своего назначения мужчина доехал уже внутри вагона.

По прибытии в город неудачливого пассажира встретила местная полиция. Ей он рассказал, что перед отправлением поезда оставил багаж на своем месте и ненадолго вышел. Когда поезд внезапно тронулся, он запрыгнул на площадку между вагонами, пишет РИА Новости







