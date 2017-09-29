В Екатеринбурге новая волна эвакуаций

Телефонные террористы, организовавшие за последние две недели серию массовых эвакуаций по всей России продолжают свою подрывную деятельность. Накануне поступил шквал звонков о минировании объектов в Новосибирске. Сегодня правоохранительные органы Екатеринбурга из-за анонимных звонков о бомбах эвакуировали сотни человек.

Среди зданий, в которых была проведена эвакуация, по сообщениям очевидцев, - торговые центры, школы, Главпочтамт, отделение Пенсионного фонда РФ, резиденция губернатора, областное правительство.

Как рассказал ТАСС глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, в адрес органов власти области "поступило несколько сообщений тревожного характера с криминальным уклоном". В связи с этим органы МВД совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ предпринимают меры для обеспечения безопасности граждан.

"А пока традиционно обращаюсь к гражданам: не поддавайтесь провокационным паническим слухам. Работа органов внутренних дел направлена исключительно на обеспечение безопасности людей", - отметил полковник Горелых.

Также из-за звонков о бомбах эвакуировали Институт связи и представительство ХМАО в Екатеринбурге. Сообщалось об эвакуации людей из зданий Кировского райсуда, передает newsru.com.

Руководитель департамента информационной политики главы региона Александр Иванов сообщил "Интерфаксу", что сотрудники администрации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева через некоторое время вернулись на свои рабочие места после эвакуации и проведенной проверки.

По словам очевидцев, сотрудники полиции и МЧС вывели людей из здания на улице Мамина-Сибиряка, где расположены Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) и Министерство строительства Свердловской области, передает Ura.ru. Также сообщения о минировании поступили в адрес здания областного правительства и Министерства здравоохранения.

По сведениям E1, были эвакуированы детский сад и шесть школ. По всему городу ездят полицейские, пожарные и скорые, говорится в сообщении. Эвакуируют посетителей четырех торговых центров.

