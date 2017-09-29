Женщина сдала на металлолом автомобиль подруги в Бендерах

Возвратившись домой после месячного отсутствия, семья из села Гиска под Бендерами обнаружила, что со двора дома пропал автомобиль.

ВАЗ-2107 много месяцев стол у дом неисправным. Владельцы автомобиля обратились в милицию.

Вскоре правоохранители нашли автомобиль в пункте приема металлолома. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что автомобиль украла подруга семьи, которую хозяева попросили присматривать за домом.

"Сотрудники УВД г. Бендеры нашли автомобиль в пункте приёма металлолома. Оказалось, что туда его сдала «подруга» семьи, якобы присматривавшая за жильём в отсутствие владельцев.

По заявлению потерпевшей ведётся разбирательство", сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Много денег за старый автомобиль женщина не выручила, но стала фигуранткой уголовного дела. Теперь ее ищет милиция, пишет bloknot-moldova.md