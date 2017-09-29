Глава Пограничной полиции РМ избран членом исполкома INTERPOL

Начальник Пограничной полиции Молдовы, полковник Фредолин Лекарь избран членом Исполнительного комитета международной полицейской организации INTERPOL.

Как сообщает Инфотаг, решение принято большинством голосов на годовом собрании INTERPOL, проходящем в Пекине. В исполком организации входят 13 человек, из числа которых избирается его глава и три заместителя. Остальные члены исполкома представляют части света - Азию, Америку, Африку и Европу. Лекарь - представитель Европы. Мандат избранного чиновника INTERPOL - три года.

На четырехдневный форум приглашено более 1 тыс. руководителей правоохранительных ведомств из 156 стран. Они обсуждают противодействие терроризму, организованной и приграничной преступности, борьбу с кибернетическими преступлениями и торговлей наркотиками.