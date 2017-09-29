Физики провели первую "телепортацию" между континентами

Первую межконтинентальную "телепортацию" частиц и сеанс конференц-связи, защищенной на квантовом уровне, провели физики из Китая и Австрии. Для этого был использован первый квантовый спутник связи "Мо-Цзы".

Как сообщает пресс-служба Китайской академии наук, ученые смогли реализовать три главных шага на пути создания "квантового интернета": во-первых, удалось передать квантовые ключи со спутника на Землю на дистанции в 1200 километров, во-вторых, успешно связали две разных точки на поверхности планеты на аналогичном расстоянии, а в-третьих, провели первые опыты по орбитальной квантовой телепортации.

"Благодаря этому мы в 20 раз улучшили качество связи по сравнению с оптоволоконными системами", — заявили китайские ученые.

Основой современных квантовых технологий является феномен квантовой запутанности, который играет важную роль в системах защищенной квантовой связи. Эти системы полностью исключают возможность незаметной "прослушки" благодаря тому, что законы квантовой механики запрещают "клонирование" состояния частиц света.

Системы квантовой связи сейчас очень активно разрабатываются в Европе, в Китае, в России, в США, уже созданы десятки систем квантовой связи, узлы которых могут обмениваться данными на достаточно больших расстояниях, составляющих около 200-300 километров.

Однако попытки расширить эти сети до международного и межконтинентального уровня столкнулись с непреодолимыми трудностями, связанными с тем, как свет угасает при движении через оптоволокно.

Это подтолкнуло ученых к мысли о переводе систем квантовой связи на "космический" уровень: обмениваясь информацией через спутник, можно восстанавливать или усиливать "незримую связь" между запутанными фотонами.

Первый космический аппарат такого рода уже присутствует на орбите — им является китайский спутник "Мо-цзы", выведенный в космос в августе 2016 года, пишет pravda.ru

Однако для того, чтобы научиться телепортироваться, человечеству понадобятся столетия, считают ученые. Этот процесс требует огромного количества энергии и сложных вычислений.





