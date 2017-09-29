США планируют сократить свою дипмиссию на Кубе

США планируют сократить персонал своего посольства в Гаване из-за продолжающихся инцидентов, которые наносят вред здоровью сотрудников дипмиссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство не уточняет, о каких именно инцидентах идет речь, однако ранее дипломаты жаловались на «акустические атаки», которые вызывали головную боль и тошноту.

Как сообщается, Госдепартамент уже подготовил план по сокращению штата, он может быть анонсирован в скором времени. Ожидается, что он коснется помощников дипломатов и членов семей сотрудников дипмиссии.

Однако пока не решено, будет ли сокращение штата добровольным или обязательным.

Ранее в МИД Кубы заявили, что не нашли доказательств «акустических атак» на дипломатов США, пишет rambler.ru