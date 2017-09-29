Представлен самый дорогой в мире чехол для iPhone X

Компания Gray International, базирующаяся в Сингапуре, выпустила лимитированную коллекцию чехлов для iPhone X, стоимость которых превышает цену на сам гаджет. Об этом сообщает HighSnobiety.

По утверждению разработчиков, эти чехлы самые дорогие в мире, производимые для iPhone. Изделия выполнены из цельного титанового слитка. Этот металл используется в аэрокосмической промышленности. При создании аксессуары подвергают обработке пламенем, чтобы достичь уникального оттенка.

Также отмечается, что производитель учитывает строение руки для максимально удобного использования будущим владельцем. Прочный материал должен защитить смартфон при падениях.

Стоимость изделия, которое будет доступно в трех цветах Stealth, Gold и Rose Gold, начинается от 1,3 тысячи долларов. iPhone X можно купить за 1,2 тысячи долларов.

1 ноября Gray International выпустила лимитированную коллекцию чехлов для iPhone 7 и 7 Plus. Они тоже стоили дороже самих телефонов. Чехлы выпускались тиражом в 100 экземпляров, их стоимость составляла тысячу долларов, пишет rambler.ru