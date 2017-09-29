На молдавской границе обнаружили более 100 тысяч сигарет в полу микроавтобуса

Сотрудники Таможенной службы КПП Леушень обнаружили более 100 тысяч контрабандных сигарет. Табачные изделия были спрятаны в полу микроавтобуса, за рулем которого находился гражданин Молдовы.

Заведено уголовное дело по факту контрабанды. Виновному в совершении преступления грозит штраф в размере от 500 до 600 у.е., от 180 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до двух лет тюрьмы.

Расследование ведет Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.