Великое землетрясение 2011 года привело к неожиданному последствию

Группа ученых из США выяснила, что Великое землетрясение, произошедшее у восточных берегов Японии в 2011 году, стало причиной аномальной миграции живых организмов к Северной Америке. В этом животным помог мусор, который был смыт в океан в результате цунами.

Согласно выводам специалистов, более 300 морских видов, обитавших у японских берегов, мигрировали к Гавайским островам и западному побережью Северной Америки. При этом животные дрейфовали на бутылках, шинах, кораблях, обломках и пенопласте. Миграция, вызванная цунами, происходит уже в течение шести лет.

По словам ученых, ни один из идентифицированных видов, в том числе моллюсков, червей, рыб, не может пересекать большие водные дистанции самостоятельно. Однако в данном случае многие из них выживают, размножаются и приспосабливаются к новым экосистемам.

35 процентов организмов уже распространились по тихоокеанскому побережью США, передает Лента.ру.