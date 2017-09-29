В Европе протестировали 5G

Шведско-финский телекоммуникационный холдинг Telia Company совместно с компаниями Ericsson и Intel протестировал первую в Европе публичную сеть 5G.

Отмечается, что сеть 5G была развернута в Таллинском морском порту и на борту коммерческого судна и обеспечивала связь между пассажирами судна и пользователями, находящимися в порту.

Также Telia начали тестировать 5G в промышленных целях - для управления строительной техникой. В тестовой сети Telia были задействованы базовая станция 5G компании Ericsson в сочетании с платформой Intel 5G Mobile Trial Platform.

Запуск публичной сети является этапом реализации совместной "дорожной карты Telia, Ericsson и Intel по развитию сервисов на основе сетей пятого поколения. Кроме того, старший вице-президент Telia Company Габриэла Стиф Семан заявил, что в 2018 году планируетсязапуск сети в Стокгольме, Таллине и Хельсинки, пишет nv.ua.

Также в июле стало известно, что оператор Telecom Italia Mobile (TIM) пообещал уже в следующем году провести испытания мобильной сети пятого поколения в национальном масштабе. Так, Сан-Марино может стать первой 5G-страной.

5G (от англ. fifth generation — пятое поколение) - пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced.

Предполагается, что технологии 5G будут обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи.