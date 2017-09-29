На Украине полиция устроила погоню за военными

В украинском городе Николаев полиция задержала военнослужащих за вождение в нетрезвом виде и оказанное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Инцидент произошел утром в пятницу, 29 сентября.

Сотрудники патрульной полиции заметили микроавтобус, который двигался по Центральному проспекту с выключенным светом фар. Правоохранители по громкоговорителю потребовали остановиться, на что водитель микроавтобуса не отреагировал, а попытался скрыться.

На улице Садовой беглец, выйдя на полосу встречного движения и едва не совершив столкновение со встречным транспортом, развернулся и поехал в другую сторону. Вскоре на одном из перекрестков микроавтобус врезался в электроопору, зацепив ее, и был заблокирован патрульными автомобилями.

В микроавтобусе находились 5 человек с явными признаками алкогольного опьянения. Они оказали сопротивление патрульным, пытались сбежать с места происшествия. Правоохранителям пришлось даже сделать предупредительный выстрел в воздух, так как было подозрение, что у мужчин есть оружие. В итоге все были задержаны.

Водителю микроавтобуса было предложено пройти алкотест, но он отказался. В медучреждении анализ показал 0.9 промилле. Все задержанные – военнослужащие одной из воинских частей города. Все были пьяные, их передали военной полиции, передает korrespondent.net.

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