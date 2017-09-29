Стало известно, что убило основателя Playboy

Источники, приближенные к семье покойного основателя Playboy Хью Хефнера, рассказали, что именно свело его в могилу. По их мнению, легендарный издатель не смог побороть инфекцию, которую подхватил за несколько недель до смерти, сообщает TMZ.

Известно, что когда Хефнеру было уже за 80, у него начались проблемы со спиной. Из-за этого в последние годы основатель Playboy крайне редко появлялся на публике. Последний раз это произошло в мае 2016 года на вечеринке, посвященной награждению очередной девушки года.

В остальном, Хефнер проводил большую часть дня лежа. Близкие говорят, что бизнесмен был буквально прикован к кровати. За две недели до смерти издатель подцепил некую инфекцию, характер которой не уточняется, пишет vesti.ru

По словам источника, родственники Хефнера понимали, что болезнь нетяжелая, однако опасались, что ослабленный организм миллионера не сможет с ней справиться.

"Многие близкие Хефнера смирились с неизбежным уже тогда", — утверждает источник.

Хью Хефнер скончался 27 сентября на 92-м году в своем доме в Лос-Анджелесе. Согласно завещанию основателя Playboy, почти все его состояние будет поделено между детьми бизнесмена: сыновьями Купером, Дэвидом, Марстоном и дочерью Кристи.