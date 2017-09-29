Первый iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки

Первый iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки. Инцидент произошел на Тайване. Об этом сообщил гонконгский телеканал "Феникс"

По данным журналистов, в настоящий момент компания Apple выясняет причины, по которым мог взорваться смартфон.

Как выяснилось, девушка из города Тайчжун приобрела новый iPhone 8 Plus по акции в кредит за $150. В момент взрыва устройство было заряжено на 70%.

Смартфон вспыхнул через 3 минуты после того, как был подключен к сети. Внутри гаджета образовалась трещина шириной 0,5 см, но сам корпус не пострадал, пишет ren.tv