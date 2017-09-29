Рекордная сумма за рекордные рога: быка с очень длинными рогами продали за большие деньги

Отмеченный в Книге рекордов Гиннеса длиннорогий бык был продан на аукционе за $165 000.

В городе Форт-Уэрт состоялся аукцион домашнего скота, благодаря которому американец Боб Лумис обогатился на $165 000. Он продал быка по кличке Ковбой Тафф Чекс, обладателя красивейших и огромнейших рогов.

Длина этих, с позволения сказать, аксессуаров, составляет 256,5 метров.

Новый владелец Ковбоя Ричард Филипс очень счастлив — покупка его устраивает, потому что у него имеется страсть к необычным животным. Он планирует использовать длиннорогого быка для улучшения породы. То есть Ковбоя будут вкусно кормить и знакомить с барышнями.

Передавая сокровище новому хозяину фермер Боб Лумис предупредил, что у быка непростой характер, пишет moya-planeta.ru.