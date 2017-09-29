Названы самые опасные туристические направления

Последний опрос IPK International под названием «Террористические угрозы и Туризм» показал, что 45% путешественников пересматривают планы поездок из-за сообщений о нестабильной обстановке в стране назначения. В прошлом году только 39% туристов принимали во внимание этот фактор.

Компания IPK International прогнозирует, основываясь на этих данных, что в скором будущем туристы негласно поделят страны мира на «безопасные» и «небезопасные».

Так, 16% респондентов заявили, что в ближайший год не намерены путешествовать или предпочтут туры внутри страны. Еще 29% указали, что продолжат выезжать за границу, но только в те страны, в «безопасности» которых полностью уверены, передает TTG Asia.

В 2016 году ситуация была менее напряженной. Например, доля респондентов, оценивающих Турцию как «небезопасный» регион в 2017 году выросла до 76% (по сравнению с 64% в 2016 году).

IPK International отмечает, что по результатам опроса были выявлены страны, которые туристы на данный момент относят к «небезопасным». Это Израиль, Турция, Египет и Тунис.

Наиболее безопасные, с точки зрения путешественников, — Канада, Австралия, Швейцария и Скандинавия.

Россия, Китай, Южная Корея и Япония по мнению туристов находятся где-то посередине между «безопасными» и «небезопасными» странами, пишет moya-planeta.ru