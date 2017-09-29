В российском заливе пропала вода. ФОТО

27 и 28 сентября в Ростовской области бушевал сильный ветер. В результате произошло обмеление Таганрогского залива.

В минувшие выходные на юге России резко похолодало. Температура воздуха снизилась на 10−12 ºC, и одновременно в регион пришел северо-восточный сгонный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Областное МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветровом сгоне воды в устье Дона, предупредив о возможных нарушениях в работе судоходства. Прогноз оправдался: штормовой ветер в Азовском море сильно понизил уровень воды в Таганрогском заливе, пишет nat-geo.ru.

Работа Керченской переправы была приостановлена, в акватории залива скопилось около 60 судов. К настоящему времени вода, отошедшая от береговой линии на десятки метров, постепенно начала возвращаться на место.

В период штормового нагона ее уровень в районе устья Дона снижался до «проходной осадки» в 241 сантиметр от средней в 3,7 метра; сейчас вода находится на отметке около 270 см. Судоходство восстанавливается постепенно: около 45 судов еще ожидают своей очереди.