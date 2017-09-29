Два метеорных потока и другие астрономические события октября

Октябрь не часто радует хорошей погодой: зачастую небо плотно затянуто тучами. Но в ясные ночи астрономы-любители станут свидетелями нескольких интересных событий.

Марс встретит Венеру: 5 октября Венера пройдет в 0,2° севернее Марса; сближение планет до 5 угловых минут состоится 5 и 6 октября. Утром с 4:20 до 6:20 мск при ясном небе увидеть это можно будет даже невооруженным глазом.

Луна затмит звезду: 9 октября в 21:00 на юге России и в Сибири будет заметно покрытие Луной Альдебарана — ярчайшей звезды в созвездии Тельца и во всем Зодиаке.

В начале и конце месяца прольются два метеорных дождя: 8 октября небо раскрасит поток Дракониды, связанный с кометой 21P/Джакобини — Циннера, а 21 октября придет очередь Орионид.

Наблюдать Дракониды лучше всего в предутренние часы в районе с безоблачным темным небом. В этом году ожидается 20−100 метеоров в час, но наблюдениям помешает почти полная Луна. Ориониды, связанные с кометой Галлея, будут более скудными: до 15 метеоров в час, однако погода обещает быть благоприятной.

Обладатели телескопов в октябре смогут увидеть туманности М57 (Лира) и М27 (Лисичка), рассеянные звездные скопления М35 (Близнецы), Плеяды (Телец), Ϧ и χ Персея М24, М39 (Лебедь), шаровое звездное скопление М15 (Пегас) и другие небесные объекты, пишет nat-geo.ru.