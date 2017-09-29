Студентов киевского вуза заставили идти молиться вместо пар

Студентов НПУ имени Н.П. Драгоманова в пятницу, 29 сентября, во время учебного процесса отправили во Владимирский кафедральный собор на молебен. Об этом стало известно со страницы учебного заведения в соцсети Facebook.

"Уважаемые драгомановцы! Приглашаем вас на торжественный молебен по случаю профессионального праздника всех педагогов – Дня работников образования, который возглавит Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет", – говорится в сообщении.

Девушек просили одеть юбку и взять с собой платок. Это вызвало возмущение среди студентов. По их словам, принимать участие в таком событии заставляли.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook один из студентов Сергей Зайченко, пропуск мероприятия считался прогулом пары.

В знак протеста студенты пришли на молебен с надписями на спине "Меня заставили придти сюда вместо пар".