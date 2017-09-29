Разработана универсальная вакцина против гриппа

Новое средство для борьбы с вирусами действует практически на все известные штаммы гриппа.

Группа исследователей из Научно-исследовательского института Скриппса (TSRI) разработала искусственные пептидные молекулы, которые нейтрализуют широкий спектр штаммов вируса гриппа. Пептиды представляют собой короткие цепи аминокислот с более простыми структурами, сообщает life.ru

Пептиды могут бороться не только с лёгкими вирусными инфекциями, но и с тяжёлыми штаммами вирусов гриппа, такими, как H5N1 — штамм смертельно опасного птичьего гриппа и штамм свиного гриппа H1N1.

Тестовое использование пептидов показало высокую аффинность связывания для вирусов гриппа группы 1, а также высокую способность нейтрализовать инфекции этими вирусами в лабораторных экспериментах, включая подвиды вирусной инфекции H1, H2, H5 и H6.

По мнению учёных, разработка ингибиторов для вирусных инфекций позволит значительно снизить масштабы эпидемий и ускорить лечение даже тяжёлых форм вирусных инфекций различного происхождения и типа.