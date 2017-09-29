Компания Toyota, которая продолжает разработку собственной системы автономного управления, поделилась сведениями о новом прототипе по имени Paltform 2.1. Помимо нового "железа" и софта на нем будет испытываться и оригинальная система контроля человека за электронным "мозгом"
Прототип, разработанный институтом Toyota Research Institute, предназначен для испытаний в том числе и на дорогах общего пользования. Именно поэтому он получил два комплекта органов управления – дополнительные руль и педали размещены на переднем пассажирском месте.
На некоторых территориях, где беспилотники допущены на дороги общего пользования, законодательство требует постоянного контроля за происходящим со стороны водителя-человека, и в Toyota посчитали, что логичнее будет разместить контролера не на водительском месте, а рядом.
В целом же, как сообщает институт, исследователи Toyota работают сразу в двух направлениях, разрабатывая два типа систем автономного управления. Первая именуется Chauffeur ("Шофер") и предназначена для полностью автономной работы.
Вторая же, под названием Guardian ("Страж") функционирует в "спящем" режиме, предоставляя право управления человеку, но система постоянно контролирует происходящее и готова вмешаться, когда ситуация может превратиться в критическую.
Что касается нового комплекта оборудования, установленного на анонсированный прототип, оно стало более технологичным и "умелы": к примеру, повышена чувствительность лидаров. Ранее Toyota заявляла, что будет готова представить полностью автономный транспорт в ходе Олимпийских игр 2020 года в Токио, пишет vesti.ru
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авторы DW