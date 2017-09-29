Дженнифер Лопес решила вложить свои деньги в киберспорт

Группа инвесторов вложила в крупную киберспортивную организацию NRG Esports $15 млн. И как стало известно сегодня, среди профинансировавших про-геймерскую компанию людей была известная певица и актриса Дженнифер Лопес.

Также среди последних инвесторов можно отметить таких людей, как игроки в американский футбол Маршал Линч и Майкл Страхан, а также бесболист команды «Нью-Йоркие Янки» Алекс Родзигез. Об этом сообщило издание ESPN. Родригез уже вкладывался в финансирование NRG, а на этот раз поднял ставки, став одним из председателей совета директоров киберспортивной компании.

Среди ранних инвесторов компании также можно ответить исполнительного директора Twitter Антони Ното, владельца баскетбольной команды «Сакраменто Кингз» Кевина Нагла, бейсболиста Кливленд Индианс Марлона Бирда, а также легендарного баскетболиста Шакила О’Нила, пишет gmbox.ru

