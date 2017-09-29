В Одессе хотят создать туристическую полицию

Подразделение туристической полиции в составе ГУНП планирует создать в будущем году начальник управления генерал Дмитрий Головин.

«Идея в том, чтобы в период с 1 мая по 15 сентября это подразделение работало на упреждение и предоставление сервисных услуг, а не только на реакцию и раскрытие, — говорит он.

Планируется оснастить полицейских максимумом технических средств. Это полицейские станции, видеонаблюдение и бодикамеры, точки вызова полиции «тревожная кнопка», система позиционирования патрулей и геолокация, велосипеды и скутеры, электронные устройства с инфраструктурой города.

Так мы устраним преступность в курортных районах и сделаем наш город еще более привлекательным для туристов. Уважение ко всем – безопасность для каждого, пишет dumskaya.net