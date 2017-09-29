Ремонт в столичной больнице "Святой Троицы": обновлено отделение эндокринологии

В столичной больнице "Святой Троицы" открыли обновленное отделение эндокринологии. За три месяца сделали капитальный ремонт во всех санузлах и палатах, закупили новую мебель.

"Окна были старые, из щелей дуло. Зимой приходилось их заклеивать. В палатах было холодно. А сейчас очень хорошо. Есть горячая вода", - рассказала пациентка Тамара Делограматик.



"Сейчас все совсем по-другому. Есть все условия и для пациентов, и для медперсонала. Если пациенту станет плохо, он может вызвать нас, просто нажав на кнопку", - сообщила медсестра Нелли Тэнасе.



"Теперь нам будет легче выполнять свою работу и оказывать помощь пациентам", - заявила медсестра Татьяна Чебану.



На ремонт и переоборудование отделения потратили более двух миллионов леев, большую часть денег выделила мэрия.



"Это отделение имеет стратегическое значение не только для Кишинева, но и для всей Молдовы. Поменяли абсолютно все, от канализационных труб до мебели. Теперь мы сможем оказывать услуги более качественно", - сообщила завотделением эндокринологии Наталья Балтаг.



Исполняющий обязанности столичного мэра Нистор Грозаву говорит, что в ближайшее время закончат ремонт других отделений больницы.



"До середины октября обновим по меньшей мере еще два отделения на втором и третьем этажах. Ремонтные работы запланированы и в следующем году", - сказал и.о. мэра столицы Нистор Грозаву.



Отделении эндокринологии в больнице "Святой Троицы" рассчитано на 30 пациентов. Ежегодно там лечатся более тысячи человек.





