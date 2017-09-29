Перспективы реинтеграции страны сегодня обсудили в парламенте

Кишинев хочет, чтобы Соглашение о свободной торговле с ЕС в Приднестровье действовало и после 1 января следующего года. Об этом объявил спикер Андриан Канду после совещания парламентской платформы по реинтеграции.

По словам спикера, 65% продукции с левого берега отправляют в Евросоюз. А без этого экономический кризис в регионе усугубится. О возможности продлить соглашение спикер намерен говорить с новым послом ЕС в Молдове Петером Михалко.



"Если с 1 января 2018 года Соглашение о свободной торговле для них больше действовать не будет, объем экспорта неминуемо упадет. А это ухудшит и без того сложную экономическую ситуацию в регионе", - сказал председатель парламента Андриан Канду.



Обсудили в парламенте и приоритеты для переговоров в формате 5+2. В частности - признание дипломов тираспольских вузов.



"Никакой символики приднестровской стороны. Только название университета. Апостиль будет фактически признанием существования учебного заведения. И это позволит включить его в цивилизованную систему образования".



Также председатель парламента настаивает на создании Фонда реинтеграции, из которого будут финансировать социальные проекты для жителей Левобережья.



"Многие иностранные партнёры готовы внести свой вклад в Фонд реинтеграции. Развивая инфраструктуру, мы покажем жителям приднестровского региона, что ситуация может измениться к лучшему", - добавил председатель парламента Андриан Канду.



Говорили на совещании и об упрощении процедуры восстановления молдавского гражданства для жителей Левобережья.



Приоритетом в переговорах остается и регистрация автомобилей. В Тирасполе недавно объявили, что согласны на нейтральные номерные знаки.





