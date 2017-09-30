Григорий Поличинский намерен сотрудничать с НЦБК

Председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский отверг обвинения в злоупотреблении служебным положением и заявил о готовности сотрудничать с НЦБК. В социальных сетях он поблагодарил следователей за достойное и корректное поведение.

В своей публикации Поличинский пишет, что готов представить всю необходимую информацию и документы, которые докажут корректное использование бюджетных средств.



Председателя района обвиняют в злоупотреблении служебным положением, в связи с чем бюджету районного совета был нанесен ущерб свыше 660 тысяч леев.

Кроме того, Поличинского обвиняют в бездействии, так как он не взыскал с коммерческой организации плату за аренду недвижимости, что также нанесло районному совету более чем 700 тысяч леев ущерба.