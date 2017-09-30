"Раскололся надвое": Apple проверяет проблему с новым iPhone

Американская корпорация Apple выясняет причины отделения экрана iPhone 8 Plus от корпуса.

Пользователь отметил, что на следующий день экран еще сильнее оторвался от смартфона, передает РИА Новости.

Аналогичные проблемы возникли и у жительницы Тайваня: экран отделился от смартфона после того, как она поставила телефон на зарядку. По предварительным данным, в обоих случаях причиной поломки стала разбухшая батарея.

В Apple подтвердили, что знают об этой проблеме и намерены ее решить.