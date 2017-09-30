Умерла актриса Наталия Журавлева

Заслуженная артистка России, актриса "Табакерки" Наталия Журавлева скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"30 сентября российский театр понес невосполнимую утрату, не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной яркой актрисы. Весь коллектив театра Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими Наталии Дмитриевны", — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Наталия Журавлева родилась 21 декабря 1937 года в семье знаменитого чтеца Дмитрия Журавлева. В 1959 году она окончила школу-студию МХАТ, в 1960-м ее приняли в труппу Московского театра имени Ленинского Комсомола. В 1991 году Журавлева начала преподавать сценическую речь в школе-студии МХАТ, работой со студентами она занималась до самой смерти.

В 1995 году Олег Табаков пригласил Журавлеву в труппу своего "подвального" театра. За два десятилетия в "Табакерке" актриса создала ряд образов в постановках по произведениям русских и зарубежных классиков.